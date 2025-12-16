Omitir para ir al contenido principal
MOTVINIEREBA Taming the Garden MOTVINIEREBA (Taming the Garden), el documental dirigido por Salomé Jashi, cuenta la historia de un desastre ambiental silencioso: Bidzina Ivanishvili, primer ministro de la ex república socialista de Georgia durante el breve período de un mes, hizo talar y traslada de decenas de especies arbóreas más que centenarias, de los bosques vecinos a las regiones costeras de su país, para dar aire y sombra a su propiedad (A las 22, en Cine Club Rosario.) (Imagen Web)

Los recordatorios de hoy

Gregorio Donato Funes Maro, Pedro Segundo Funes Maro

Reordenamiento del poder provincial

Sáenz relanzó su gabinete entre la épica personal y el reordenamiento del poder

Por Maira López
Quieren cercar una franja que conecta a ambas comunidades

Resurge el conflicto en Misión Chaqueña

Finquero avanza en el alambrado de una franja de territorio indígena

Penas de 4 a 7 años de prisión

Condenas para tres integrantes de la organización de la modelo de Orán

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”

La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades

Máximo Kirchner

Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”

A 20 años del día que Néstor pagó la deuda

Triumvirato de la CGT junto a Nicolas Trotta (Diputado)

Los preparativos para la movilización

Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol

El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas

Orlando Canido

Empresarios criticaron las importaciones y la crisis de ventas

Una mesaza de penas industriales en la era Milei

Por Leandro Renou

Transferencia de recursos desde la Anses hacia los empleadores.

Ataque al corazón del sistema previsional

Por Jorge Meneses*
Servicio de Entrega Amazon

Los particulares empujan el puerta a puerta internacional

La compra de importados trepó 300%

A pesar de los reclamos

Núñez: al final, ya demuelen la Palestra Nacional de Andinismo

Por Santiago Brunetto

La PBA pide sancionar a los que participaron del acto en el Congreso

Todo el rigor contra los médicos antivacunas

Por Pablo Esteban

Se lanzó Arranque Comunidad

Una red de beneficios que une y acompaña a los motociclistas de todo el país

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

La idea del presidente es que el DT siga en su cargo

Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más

FOTOBAIRES REDES SOCIALES estudiantes de la plata guido carrillo platense ronaldo martinez

El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones

Dos con presentes bien distintos

Ramirez

Siempre debería ser así

Por Daniel Guiñazú
FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Sin definición sobre su continuidad, el DT planifica la pretemporada

Ubeda por ahora sigue, pero en Boca nadie dice nada