Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Empezará a regir desde el lunes 15

La Provincia activa un plan para evitar los cortes de luz en verano

Es el cuarto año que se aplica la medida, que genera energía de manera local para no saturar el transporte. Cuáles son las ciudades alcanzadas por la medida.

La provincia quiere evitar los cortes de luz en tiempos de gran demanda.

Últimas Noticias

Quién es y qué hace el sucesor del histórico Juan José Mussi

Carlos Balor da sus primeros pasos como intendente de Berazategui

Por Marcial Amiel
Eva Giberti

Eva Giberti: la partida de una imprescindible

Por Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA)

Usina Social festeja con un gran Mercadito Navideño en la calle

Diseño, música y gastronomía

Repudio generalizado al Gobierno

Rodolfo Aguiar: “La reforma laboral es peor de lo que nosotros dijimos”

Exclusivo para

Dijo que el BCRA comprará reservas

Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”

La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades

El País

Eva Giberti

Eva Giberti: la partida de una imprescindible

Por Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA)
José Antonio Kast, Javier Milei

La agenda política del Presidente

Javier Milei recibe a José Kast y acelera con la reforma laboral y el Presupuesto 2026

Un ministro con la idea fija

¿Jesucristo podría haber pagado la deuda tomada por Caputo?

Por Eduardo Diana
14/12/2025.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, pronuncia un discurso junto a su esposa, María Pía Adriasola, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Santiago (Chile)

Un análisis comparativo de las coaliciones progresistas

El largo adiós a la tercera vía

Por Artemio López

Economía

Dijo que el BCRA comprará reservas

Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025

Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI

Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo

Orlando Canido

Empresarios criticaron las importaciones y la crisis de ventas

Una mesaza de penas industriales en la era Milei

Por Leandro Renou

Sociedad

Todas las hipótesis permanecen bajo análisis

Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos: se inició una investigación de los hechos

La mujer confesó que sufre de ludopatía

Escándalo en Misiones: alumnos juntaron 17 millones de pesos para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Otros tres se encuentran heridos de gravedad

Tragedia en El Palomar: un bombero que combatía un incendio murió atropellado

La marca chilena amplía su presencia regional

Tricot: una nueva propuesta de moda accesible se instala en la Argentina

Deportes

FOTO PRENSA RACING racing gustavo costas

La idea del presidente es que el DT siga en su cargo

Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más

FOTOBAIRES REDES SOCIALES estudiantes de la plata guido carrillo platense ronaldo martinez

El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones

Dos con presentes bien distintos

Ramirez

Opinión

Siempre debería ser así

Por Daniel Guiñazú
FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Sin definición sobre su continuidad, el DT planifica la pretemporada

Ubeda por ahora sigue, pero en Boca nadie dice nada