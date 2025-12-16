Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Parque de diversiones
Por
Rodrigo Miguel Quintero
16 de diciembre de 2025 - 3:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
gusano loco
(Imagen Web)
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Gregorio Donato Funes Maro, Pedro Segundo Funes Maro
Reordenamiento del poder provincial
Sáenz relanzó su gabinete entre la épica personal y el reordenamiento del poder
Por
Maira López
Resurge el conflicto en Misión Chaqueña
Finquero avanza en el alambrado de una franja de territorio indígena
Penas de 4 a 7 años de prisión
Condenas para tres integrantes de la organización de la modelo de Orán
Exclusivo para
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”
A 20 años del día que Néstor pagó la deuda
El País
Los preparativos para la movilización
Bullrich denunció a Tapia en la Conmebol
El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
Máximo Kirchner participó de la presentación de la Revista Economía Justicialista “Arturo Jauretche”
A 20 años del día que Néstor pagó la deuda
Economía
Empresarios criticaron las importaciones y la crisis de ventas
Una mesaza de penas industriales en la era Milei
Por
Leandro Renou
Transferencia de recursos desde la Anses hacia los empleadores.
Ataque al corazón del sistema previsional
Por
Jorge Meneses*
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Los particulares empujan el puerta a puerta internacional
La compra de importados trepó 300%
Sociedad
A pesar de los reclamos
Núñez: al final, ya demuelen la Palestra Nacional de Andinismo
Por
Santiago Brunetto
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
La PBA pide sancionar a los que participaron del acto en el Congreso
Todo el rigor contra los médicos antivacunas
Por
Pablo Esteban
Se lanzó Arranque Comunidad
Una red de beneficios que une y acompaña a los motociclistas de todo el país
Deportes
La idea del presidente es que el DT siga en su cargo
Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más
El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones
Dos con presentes bien distintos
Opinión
Siempre debería ser así
Por
Daniel Guiñazú
Sin definición sobre su continuidad, el DT planifica la pretemporada
Ubeda por ahora sigue, pero en Boca nadie dice nada