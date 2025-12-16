Omitir para ir al contenido principal
Portada
No
El catalán participó como invitado especial del FILBA
Pol Guasch: “Una cosa bonita de la literatura es ir a buscar lo que no eres”
Con 27 años y dos novelas publicadas, el escritor de “Napalm en el corazón” habla sobre la política del lenguaje, la identidad queer y una relación compleja con sus orígenes.
Por
Magy Meyerhoff
16 de diciembre de 2025 - 15:59
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pol Guasch
(Alejandro Guyot (Cortesía MALBA))
Últimas Noticias
Quién es y qué hace el sucesor del histórico Juan José Mussi
Carlos Balor da sus primeros pasos como intendente de Berazategui
Por
Marcial Amiel
Misión “Vida en los extremos”
Empezó un nuevo streaming del Conicet junto a la UBA: cómo ver la transmisión en vivo
Sorpresas de última hora en el presupuesto 2026
El Gobierno busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Educativo
Por
Matías Ferrari
Diferencias en el Gobierno
Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral
Exclusivo para
Un delito prescripto
Caso Nora Dalmasso: la familia pide que se realice un juicio por la verdad contra el único acusado
En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos
La canasta crianza sube mes a mes
Desfinanciamiento del sector
“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia
“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”
La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades
El País
Sorpresas de última hora en el presupuesto 2026
El Gobierno busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Educativo
Por
Matías Ferrari
Diferencias en el Gobierno
Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral
Eva Giberti: la partida de una imprescindible
Por
Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires (APBA)
La agenda política del Presidente
Javier Milei recibe a José Kast y acelera con la reforma laboral y el Presupuesto 2026
Economía
Se ajustarán por IPC
Salarios, dólar, inflación y reservas: ¿qué cambia en 2026 con el nuevo esquema de bandas del Banco Central?
Por
Vardan Bleyan
Dijo que el BCRA comprará reservas
Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025
Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI
Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo
Sociedad
Misión “Vida en los extremos”
Empezó un nuevo streaming del Conicet junto a la UBA: cómo ver la transmisión en vivo
Un delito prescripto
Caso Nora Dalmasso: la familia pide que se realice un juicio por la verdad contra el único acusado
Todas las hipótesis permanecen bajo análisis
Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos: se inició una investigación de los hechos
La mujer confesó que sufre de ludopatía
Escándalo en Misiones: alumnos juntaron 17 millones de pesos para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Deportes
El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión
Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”
Por
Pablo Amalfitano
Los Premios The Best de la FIFA
Santiago Montiel se llevó el Puskas al mejor gol de la temporada
La idea del presidente es que el DT siga en su cargo
Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más
El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones
Dos con presentes bien distintos