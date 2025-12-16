Omitir para ir al contenido principal
El baterista trae "Police Deranged for Orchestra" al Gran Rex
Stewart Copeland: “No soy un compositor de canciones pop”
El fundador de The Police retoma los hits de su antigua banda pero los entrega en versiones sinfónicas. En su show del miércoles 17 contará con la ayuda de Eruca Sativa y Nico Sorín.
Por
Yumber Vera Rojas
16 de diciembre de 2025 - 18:58
Stewart Copeland trabaja en bandas sonoras desde 1983.
(Sin Credito)
