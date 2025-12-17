Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL La salida de Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo
📰 Acefalía, procesamiento y ruido a elecciones
Las renuncias trajeron algo de calma ante la presión de los hinchas pero el expresidente, más comprometido con la Justicia, promete volver. Los pasos a seguir.
18 de diciembre de 2025 - 22:17
Marcelo Moretti y una semana para el olvido, entre la acefalía y el procesamiento.
(REDES SOCIALES)
San Lorenzo de Almagro
Fútbol
AFA
Marcelo Moretti
Liga Profesional
