Perros de paja

Perros de paja, un clásico de 1971, con guion y dirección de Sam Peckinpah, cuenta la historia del astrofísico americano David Sumner (Dustin Hoffman) se traslada a vivir al pueblo de su mujer, en Gran Bretaña. Es un hombre reservado y tímido que procura evitar cualquier disputa. Sin embargo, la violencia del pueblo llega a tal extremo que Sumner, situado entre la espada y la pared, reacciona con las mismas armas que sus agresores (A las 20.30, en el CineClú, Sarmiento 1112.)

(Imagen Web)