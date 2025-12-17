Omitir para ir al contenido principal
Permiso bajo el régimen de inversión RIGI
Importaciones en Sidersa
17 de diciembre de 2025 - 23:27
17 nuevas posiciones arancelarias
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
De cómo un héroe terrorista escapó de Venezuela
Por
Jorge Majfud
Se trata del represor José Ignacio Salvador
Confirman el procesamiento de uno de los jefes de la dirección de inteligencia de la Bonaerense
Por
Luciana Bertoia
En medio del intento de acuerdo con la UE
Javier Milei viaja al Mercosur para imponer su plan de apertura comercial
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia
Diferencias en el Gobierno
Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral
Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio
El ajuste castiga a la clase media
Por
Mara Pedrazzoli
Lisandro Almirón dejó en ridículo al oficialismo
Diputado libertario elogió al gobierno de Milei con un dictamen de Unión por la Patria
Por
Natalia López Gómez
Por inhabilidad moral y ética
Lorena Villaverde suma rechazos en el Congreso
“Una ley ómnibus encubierta”
Denuncian que el intento de derogar las leyes con el Presupuesto 2026 es ilegal
Permiso bajo el régimen de inversión RIGI
Importaciones en Sidersa
San Luis, 3,8%, y Mendoza, 2,7% en noviembre
Cuyo, con inflación más alta
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
Escasas variaciones en bonos de la deuda y acciones privadas
El dólar volvió a estabilizarse
Los casos aumentarán a fines de diciembre y enero
La OMS alerta por la nueva cepa que provoca una temporada de gripe temprana e intensa en Europa
Metrodelegados en alerta
Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto
Murieron tres personas en un incendio y un residente fue golpeado por personal de salud
Tragedias en geriátricos marplatenses
Un fin de año con reclamos en la educación primaria
La comunidad se opone al cierre de grados
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
Mario Pineida tenía 33 años
Sicarios asesinaron a un jugador del Barcelona de Ecuador en un ataque armado en Guayaquil
Sexta victoria al hilo
Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva
El Merengue casi se pega un susto bárbaro ante un equipo de Tercera
Copa del Rey: Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid