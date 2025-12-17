Omitir para ir al contenido principal
El regreso de Daredevil a Disney+ marca un nuevo capítulo en la lucha por la justicia en Nueva York
Regresa “Daredevil: Born Again” a Disney+ con un Matt Murdock renovado
Matt Murdock regresa con un cambio de traje significativo y una historia que promete mayores emociones.
17 de diciembre de 2025 - 19:30
Daredevil: Born Again
(Giovanni Rufino/Giovanni Rufino)
Últimas Noticias
📰 CORTE
El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero
La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera
En medio del intento de acuerdo con la UE
Javier Milei viaja al Mercosur para imponer su plan de apertura comercial
Tom Holland retoma su rol en una nueva etapa de la saga "Spider-Man", iniciando desde cero
Marvel confirma Spider-Man 4: Nueva trilogía comienza con “Brand New Day”
Exclusivo para
Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad
Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia
Diferencias en el Gobierno
Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral
Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio
El ajuste castiga a la clase media
Por
Mara Pedrazzoli
Un delito prescripto
Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio
El País
“Una ley ómnibus encubierta”
Denuncian que el intento de derogar las leyes con el Presupuesto 2026 es ilegal
Contrapunto entre Mayans y Bullrich
Un cruce a los gritos que anticipó el tono del debate de la reforma laboral
Arrancó la reunión de comisión en el Senado
Presupuesto 2026 y reforma laboral: el ajuste de Milei ya se debate en el Congreso
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 17 de diciembre de 2025
El establishment cerró filas en un millonario mitín recaudatorio de la Fundación Faro
La cena de los 15 millones de dólares de Milei y el Círculo Rojo
Por
Leandro Renou
Renunció el presidente
Cambios en el Banco Nación
Sociedad
Movilización a la casa provincial
Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá
Investigan todas las hipótesis
Corrientes: encontraron a un soldado del Ejército sin vida
Explotación y violencia de género
El dueño de tres bares porteños fue condenado a prisión por trata sexual
Pese al mal momento, los estudiantes pudieron realizar la celebración
La mujer que perdió el dinero recaudado para una fiesta de egresados en Misiones pidió que la eximan de ir a prisión
Deportes
El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión
Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”
Por
Pablo Amalfitano
Los Premios The Best de la FIFA
Santiago Montiel se llevó el Puskás al mejor gol de la temporada
De Belgrano a Instituto sin escalas
Franco Jara agitó el mercado de pases en Córdoba