La condena por golpismo contra el expresidente podría reducirse a unos dos años de prisión

Brasil: el Congreso aprobó una ley para rebajar la pena de cárcel de Bolsonaro

El presidente Lula ya deslizó que podría vetar el proyecto, que también beneficia a más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro (AFP -)

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Jovenes Libertarios

Un arma que deliberadamente hacen operar los libertarios

La cara oculta de la humillación

Por Sebastián Plut
Seguidores de Kast con imagen de Augusto Pinochet

La ultraderecha, un experimento fundamentalmente psicopolítico

La guerra de colonización no convencional

Por Nora Merlin

En medio del intento de acuerdo con la UE

Javier Milei viaja al Mercosur para imponer su plan de apertura comercial

Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Un hogar de ingresos altos paga sólo 500 pesos más de luz que uno medio

El ajuste castiga a la clase media

Por Mara Pedrazzoli

El País

Lisandro Almirón dejó en ridículo al oficialismo

Diputado libertario elogió al gobierno de Milei con un dictamen de Unión por la Patria

Por Natalia López Gómez
Lorena Villaverde

Por inhabilidad moral y ética

Lorena Villaverde suma rechazos en el Congreso

“Una ley ómnibus encubierta”

Denuncian que el intento de derogar las leyes con el Presupuesto 2026 es ilegal

Economía

Permiso bajo el régimen de inversión RIGI

Importaciones en Sidersa

FOTO ALEJANDRO LEIVA supermercado

San Luis, 3,8%, y Mendoza, 2,7% en noviembre

Cuyo, con inflación más alta

Por Mara Pedrazzoli
pobreza, desempleo

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga

Escasas variaciones en bonos de la deuda y acciones privadas

El dólar volvió a estabilizarse

Sociedad

Los casos aumentarán a fines de diciembre y enero

La OMS alerta por la nueva cepa que provoca una temporada de gripe temprana e intensa en Europa

Metrodelegados en alerta

Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Este miércoles dos geriátricos de Mar del Plata conmocionaron a su comunidad: uno se incendió y provocó la muerte de 3 residentes y la intoxicación de 12 policías

Murieron tres personas en un incendio y un residente fue golpeado por personal de salud

Tragedias en geriátricos marplatenses

Cierre aulas escuela publica de villa Urquiza

Un fin de año con reclamos en la educación primaria

La comunidad se opone al cierre de grados

Deportes

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Mario Pineida tenía 33 años

Sicarios asesinaron a un jugador del Barcelona de Ecuador en un ataque armado en Guayaquil

Sexta victoria al hilo

Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva

El Merengue casi se pega un susto bárbaro ante un equipo de Tercera

Copa del Rey: Mastantuono volvió a ser titular en Real Madrid