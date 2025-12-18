Un refugio hecho de palabras

En un pequeño pueblo costero, un grupo de personas aisladas durante la cuarentena del COVID encuentra en la poesía un refugio frente a la muerte, mientras se aferra a la fantasía de reconstruir su vida fracturada. Tal es la historia del documental Weser, de Fernando Spiner, con Daniel Fanego y Valeria Lois, entre otros, donde realidad y sueño se entrelazan, explorando el arte como forma de trascender la desesperación. A las 18, en El Cairo Cine Público.

