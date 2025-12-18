Omitir para ir al contenido principal
La Provincia anunció el deposito del salario anual complementario de los estatales

El aguinaldo llega el 20

Mediante un comunicado del Ministerio de Economía, se oficializó el día que reclamaban empleados y gremios.

Andres Miquel
Por Andres Miquel

Lesa humanidad

Confirmaron la condena al asesino del beato mártir Wenceslao Pedernera

Por Washington Uranga

Los gremios van a la Plaza de Mayo

La marcha de la CGT hoy contra la reforma laboral de Javier Milei

“Hay que convertir la bronca en organización”

La voz de los gremios en la previa a la marcha contra la reforma laboral

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 18 de diciembre de 2025

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Venezuela, Estados Unidos, Petroleo

En el marco de la escalada entre Caracas y Washington

El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos

Todas las centrales sindicales cuestionaron el proyecto por inconstitucional

La oposición dura contra la reforma

Protesta del sindicalismo

Organizaciones religiosas se suman a la marcha contra la reforma laboral

Por Washington Uranga

Revés para el Gobierno

Freno a la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad: así votó cada diputado

Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido

Todos los indicadores cierran en negativo

Por Mara Pedrazzoli
pobreza, desempleo

Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.

El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados

Por Juan Garriga
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17: Un paro que afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales se desarrolla hoy, convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio de controladores aéreos. FOTO NA DANIEL VIDES

Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles

Se cumplió el paro de controladores aéreos

Calor intenso

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de diciembre

Movilización a la casa provincial

Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá

Cierre aulas escuela publica de villa Urquiza

Un fin de año con reclamos en la educación primaria

La comunidad se opone al cierre de grados

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17:PSG salió campeón de la Copa Intercontinental tras superar a Flamengo por penales 2-1 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.FOTO NA:@PSG

El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo

Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (2R) celebrates scoring their second goal during the English League Cup quarter-final football match between Manchester City and Brentford at the Etihad stadium in Manchester, northwest England on December 17, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Sexta victoria al hilo

Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva

El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero

La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera