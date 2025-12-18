Omitir para ir al contenido principal
El crimen “al azar” de Claudia Del Debbio y Virginia Ferreyra

Los fiscales pidieron cuatro perpetuas

reclamo justicia por crimen de claudia deldebbio y virginia ferreyra Claudia Del Debbio y Virginia Ferreyra fueron baleadas en zona sur, en 2022. (Andres Macera)

Últimas Noticias

El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA

Golpe al corazón del sistema universitario

Por Juan Funes

“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”

Assange denuncia a la Fundación Nobel

Jovenes Libertarios

Un arma que deliberadamente hacen operar los libertarios

La cara oculta de la humillación

Por Sebastián Plut

Debate caliente en Diputados

Media sanción para un Presupuesto que multiplica y profundiza el ajuste

Por Paula Marussich

Jair Bolsonaro

La condena por golpismo contra el expresidente podría reducirse a unos dos años de prisión

Brasil: el Congreso aprobó una ley para rebajar la pena de cárcel de Bolsonaro

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Los casos aumentarán a fines de diciembre y enero

La OMS alerta por la nueva cepa que provoca una temporada de gripe temprana e intensa en Europa

Puerto de Manta, Ecuador

El Ejército estadounidense regresa a la base de Manta

Tropas estadounidenses regresan a Ecuador para “operaciones conjuntas”

El País

Todas las centrales sindicales cuestionaron el proyecto por inconstitucional

La oposición dura contra la reforma

El Presidente fue entrevistado en el streaming libertario "Carajo"

Milei insiste con el “riesgo kuka”

La CGT prevé una fuerte movilización contra la reforma laboral

Economía

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 17: Un paro que afecta tanto a vuelos nacionales como internacionales se desarrolla hoy, convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio de controladores aéreos. FOTO NA DANIEL VIDES

Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles

Se cumplió el paro de controladores aéreos

Por decreto, se redujeron exigencias técnicas y controles

Más facilidades para importar

Por Mara Pedrazzoli

Permiso bajo el régimen de inversión RIGI

Importaciones en Sidersa

FOTO ALEJANDRO LEIVA supermercado

San Luis, 3,8%, y Mendoza, 2,7% en noviembre

Cuyo, con inflación más alta

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Había dejado su casa el 4 de diciembre

Encontraron en Miramar el cuerpo de la mujer desaparecida hace dos semanas

Metrodelegados en alerta

Nueva amenaza de paro en la línea B por contaminación de asbesto

Este miércoles dos geriátricos de Mar del Plata conmocionaron a su comunidad: uno se incendió y provocó la muerte de 3 residentes y la intoxicación de 12 policías

Murieron tres personas en un incendio y un residente fue golpeado por personal de salud

Tragedias en geriátricos marplatenses

Deportes

FOTO Prensa Road2Au tenis facundo diaz acosta

El torneo de tenis se disputa sobre cemento en el Buenos Aires

Argentinos en las semifinales del Road To Australia

Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados

Una mala para dos amigos de las SAD

Mario Pineida tenía 33 años

Sicarios asesinaron a un jugador del Barcelona de Ecuador en un ataque armado en Guayaquil

Manchester City's Brazilian midfielder #26 Savinho (2R) celebrates scoring their second goal during the English League Cup quarter-final football match between Manchester City and Brentford at the Etihad stadium in Manchester, northwest England on December 17, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Sexta victoria al hilo

Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva