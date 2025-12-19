Omitir para ir al contenido principal
Eventos, salidas y actividades para el fin de semana

Agenda cultural bonaerense

Últimas Noticias

Martin Menem

Los errores políticos de LLA y la postergación del debate por la reforma laboral.

El día que el Gobierno quemó los puentes

Por Paula Marussich

La legisladora libertaria, cercada por la Justicia

Embargan los haberes de la diputada Lorena Villaverde

Cayó en Pilar y estaba prófugo por un robo

Detuvieron a “Tractorcito” Cabrera, uno de los integrantes de la banda de “El Gordo” Valor

PLENARIA DE TRABAJO, PRESUPUESTO Y HACIENDA 18/12/2025

El Gobierno, obligado a retroceder

Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El gobierno quiso un tratamiento exprés

La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”

Pablo Echarri Patricia Bullrich

Un ataque directo a la cultura

Pablo Echarri expuso en el Senado en contra de la reforma laboral

Marcha CGT Reforma Laboral

¿Habrá paro nacional?

La CGT anunció el inicio de un plan de lucha contra la reforma laboral

El País

Marcha CGT a Plaza de Mayo 18/12/2025

Crónica de la movilización contra la reforma laboral

“El Gobierno quiere que los trabajadores no tengamos vida”

Por Celeste del Bianco

Malestar por el revés en Diputados

Tras el fracaso del ajuste, el Gobierrno amenaza con vetar su propio presupuesto

Por Melisa Molina
Patricia Bullrich

El oficialismo reordena su estrategia al no lograr apoyo

Sin votos, el gobierno frena el debate y patea la reforma laboral para febrero

Economía

INDEC reportó el vigésimo cuarto mes consecutivo de saldo positivo

Superávit comercial en noviembre

Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

Paso fronterizo la Quiaca

Comunicado de la Cámara Argentina de Comercio

Denuncian contrabando fronterizo

ARCA

Ahora pasa al Senado

¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?

Sociedad

Le dio veinte cuchillazos y está viva de milagro al saltar por la ventana de un tercer piso en su escape

Una argentina fue apuñalada por su esposo en Italia

Preocupación por la reconocida figura

Se descompensó el chef Christian Petersen y quedó internado en terapia intensiva

Perplexity acusada por The New York Times y Chicago Tribune de usar contenidos protegidos

La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática

Por Pablo Esteban

Una inmersión con lentes de realidad virtual 360° para caminar por dentro y sobrevolar las pirámides

Viaje digital al inframundo de los faraones

Por Julián Varsavsky

Deportes

FOTO REDES SOCIALES aniversario mundial 2022 angel dia maria copa mundo

Los campeones brindaron mensajes en las redes sociales

Los campeones del mundo recordaron los tres años de la gesta de Qatar

Los clubes de barrio y las becas a deportistas, los sectores más afectados

El ajuste nacional al deporte continuará en 2026

Los posteos de Messi y la Selección argentina

Los mensajes de los campeones del mundo a tres años del título en Qatar 2022

El misionero encabezará la última fecha del circuito

Leo Augsburger será el anfitrión en Posadas de la última fecha del Argentina Pádel Tour