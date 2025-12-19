Omitir para ir al contenido principal
Nuevas masculinidades

El 60% de los hombres latinoamericanos cree que el feminismo puede mejorar su vida

El cuidado, en la mira: un informe de Ecofeminita y Oxfam revela que los padres quieren más licencia y confirma que la mayoría percibe el fin del “varón proveedor” como un malestar. La investigación, basada en más de mil encuestas a varones cis, propone tender puentes entre hombres y feminismos para convertir el malestar individual en una acción colectiva que promueva sociedades más justas e igualitarias, donde el cuidado sea una responsabilidad compartida.

Asociación Civil Economía Feminista
Por Asociación Civil Economía Feminista
El 91,5% de los hombres encuestados entiende que existen mandatos rígidos asociados a lo que es “ser varón”. (Paolo Aguilar/EFE)

