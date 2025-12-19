📰 El tiempo

Omitir para ir al contenido principal
Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

MUSICA. Concierto acústico y navideño

Celebrar la música en San Bartolomé

Por Leandro Arteaga

A 24 años del diciembre trágico de 2001

Cuando la herida sangra y desgarra

Por Lorena Panzerini

Instituto Superior del Profesorado de Música “Carlos Guastavino” en Rosario

Otra etapa de construcción

Exclusivo para

Un llamado del Banco de Alimentos

En Argentina se desperdician por año 72 kilos de alimentos por persona

El gobierno festeja mientras deja un tendal de heridos.

Radiografía del ajuste del gobierno libertario

Por Mara Pedrazzoli

Habría información de ARCA, ANSES y otros organismos

Denuncian una filtración masiva de datos que sería la más grande registrada en el país

"Es un milagro que sobreviva"

La joven argentina apuñalada por su pareja en Italia se recupera lentamente

El País

NIÑITA

Facundo y Renzo Gollano

Protestas contra la megaminería

“Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para aleccionar a los activistas y militantes”

Por Adriana Meyer
Comision Presupuesto

Crisis autoinflingida

Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo

Por Paula Marussich
Ornella Calvette

Presentará un escrito por los sobreprecios en la compra de medicamentos

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

Economía

Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila

El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

Privatización del Comahue

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Hotelería

La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre

Otra señal de debilidad para el turismo

Sociedad

El Gobierno las venderá en CABA, Santa Fe y Entre Ríos

Las tierras del Plan Procrear enviadas a remate

Por Santiago Brunetto

El soldado falleció en 2022 en una "bienvenida"

Redujeron la pena de seis militares por el caso Chirino

Pirotecnia

Lo anunció Jorge Macri en redes sociales

La Ciudad de Buenos Aires prohibió la pirotecnia sonora

Deportes

Fausto Vera, nuevo jugador de River,

El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato

Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales

San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Forster Gillet y Guillermo Tofoni

Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol

Duelo Platense Vs Estudiantes

Van por su segunda estrella de la temporada

Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás