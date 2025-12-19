“Hay una violencia extrema hacia las y los trabajadores del espacio público”
Silvia Palmieri, referente de la rama de Espacio Público de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, relata la violencia policial diaria que sufren quienes trabajan en el espacio público, cómo fue cambiando la situación de lxs vendedores desde que tenía siete años - cuando se subió por primera vez a vender en un tren - y la urgencia de un reconocimiento del Estado para terminar con la criminalización de lxs trabajadores que se ganan el pan de cada día vendiendo en las calles.