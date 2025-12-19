Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Cromattista presenta nuevo trabajo discográfico
Las cosas llevan un tiempo
19 de diciembre de 2025 - 3:09
cromatistas
Jorge Pedro Capriotti.
20 años de historias desconocidas
Un nuevo podcast revela los orígenes y desafíos de Pampa Energía: el relato de los protagonistas
La Legislatura aprobó la ley tributaria, juego on line y conectividad
El regreso de los retirados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025
Perplexity acusada de usar contenidos protegidos
La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática
Por
Pablo Esteban
Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico
Investigan daños al patrimonio en San Telmo
Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen
EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein
Inocencia fiscal, con tratamiento express
La ley favorable a los evasores ingresó al Senado
El gobierno quiso un tratamiento exprés
La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”
Interpretarán la "Misa Criolla"
Artistas unidos por “Cristina Libre”
El Gobierno, obligado a retroceder
Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero
Los supremos no revisaron el recurso presentado por la expresidenta sobre las visitas
La Corte confirmó la tobillera de Cristina Kirchner
Por
Raúl Kollmann
De sardinas contra tiburones
Por
Juan Carlos Junio
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025
La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec
Aumenta la precariedad y baja el desempleo
Por
Mara Pedrazzoli
Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente
Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur
Por
Juan Garriga
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este viernes 19 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de diciembre
Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar
El día que Messi besó la Copa del Mundo
Por
Gustavo Grazioli
La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino
Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka
Por
Pablo Amalfitano
Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar
La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora
La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero
Por
José Luis Lanao