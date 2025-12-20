Omitir para ir al contenido principal
MUSICA. Concierto acústico y navideño

Celebrar en la San Bartolomé

La iniciativa del Colegio de Arquitectura tiene sede en la preciosa Iglesia Anglicana San Bartolomé con entrada gratuita.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Espectáculos (Gentileza -)

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Glaciar

El proyecto tiene dictamen favorable

Ley de Glaciares: qué peligros esconde la reforma que impulsa el Gobierno de Javier Milei

15/12/2025 Pablo Braun, dueño y fundador de la libreria Eterna Cadencia

De la mano del emprendedor cultural Pablo Braun

La librería Eterna Cadencia cumple 20 años

Por Silvina Friera
Comision Inocencia Fiscal

La iniciativa que premia la evasión

Senado: El oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal

Fotografía del 9 de diciembre de 2025 del jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara de los Diputados, Sóstenes Cavalcante

Habrían desviado fondos públicos

Brasil: allanaron las casas de dos diputados bolsonaristas por presunta corrupción

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

Facundo y Renzo Gollano

Protestas contra la megaminería

“Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para aleccionar a los activistas y militantes”

Por Adriana Meyer
Comision Presupuesto

Crisis autoinflingida

Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo

Por Paula Marussich
Ornella Calvette

Presentará un escrito por los sobreprecios en la compra de medicamentos

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila

El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

Privatización del Comahue

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Hotelería

La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre

Otra señal de debilidad para el turismo

Una jornada marcada por lluvias y tormentas

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 20 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de diciembre

El Gobierno las venderá en CABA, Santa Fe y Entre Ríos

Las tierras del Plan Procrear enviadas a remate

Por Santiago Brunetto

Fausto Vera, nuevo jugador de River,

El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato

Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales

San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Forster Gillet y Guillermo Tofoni

Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol

Duelo Platense Vs Estudiantes

Van por su segunda estrella de la temporada

Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás