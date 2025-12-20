Omitir para ir al contenido principal
MUSICA. Concierto acústico y navideño
Celebrar la música en San Bartolomé
La iniciativa del Colegio de Arquitectura tiene sede en la preciosa Iglesia Anglicana San Bartolomé con entrada gratuita.
Por
Leandro Arteaga
20 de diciembre de 2025 - 3:09
Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville
Buscan a una adolescente cordobesa
Los recordatorios de hoy
Juan Carlos Pérez Viera
Sospechan que el río Yatasto fue contaminado con agroquímicos
Piden investigar la causa de la muerte de 14 vacas en 17 días
Balance de fin de año y previsiones para el que viene
Camacho y ministros se reuniieron con intendentes
La iniciativa que premia la evasión
Senado: El oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal
Habrían desviado fondos públicos
Brasil: allanaron las casas de dos diputados bolsonaristas por presunta corrupción
Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos
El mayorista se movió al alza
Alrededor de 1,6 millones de gazaties enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria
Guterres advirtió que más del 75 % de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema
Protestas contra la megaminería
“Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para aleccionar a los activistas y militantes”
Por
Adriana Meyer
Crisis autoinflingida
Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo
Por
Paula Marussich
Presentará un escrito por los sobreprecios en la compra de medicamentos
Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis
El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML
Privatización del Comahue
Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA
Para cancelar deudas de ABL
La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre
Otra señal de debilidad para el turismo
Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville
Buscan a una adolescente cordobesa
El Gobierno las venderá en CABA, Santa Fe y Entre Ríos
Las tierras del Plan Procrear enviadas a remate
Por
Santiago Brunetto
El soldado falleció en 2022 en una "bienvenida"
Redujeron la pena de seis militares por el caso Chirino
Lo anunció Jorge Macri en redes sociales
La Ciudad de Buenos Aires prohibió la pirotecnia sonora
El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato
Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River
El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales
San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía
Forster Gillet y Guillermo Tofoni
Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol
Van por su segunda estrella de la temporada
Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás