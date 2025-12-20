Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Preservación y puesta en valor del Archivo del Programa de Agroecología Urbana

El diseño y el paisaje de una ciudad

El Concejo aprobó su puesta en valor, una experiencia pionera que articula producción, ambiente, educación y comunidad en el ámbito urbano.

Concejala Pino Concejala Alicia Pino. (Sin cr)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Los recordatorios de hoy

Juan Carlos Pérez Viera

Fallecieron 14 animales en 17 días

Sospechan que el río Yatasto fue contaminado con agroquímicos

Piden investigar la causa de la muerte de 14 vacas en 17 días

Balance de fin de año y previsiones para el que viene

Camacho y ministros se reuniieron con intendentes

Exclusivo para

Fotografía del 9 de diciembre de 2025 del jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara de los Diputados, Sóstenes Cavalcante

Habrían desviado fondos públicos

Brasil: allanaron las casas de dos diputados bolsonaristas por presunta corrupción

Hambruna en Gaza

Alrededor de 1,6 millones de gazaties enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria

Guterres advirtió que más del 75 % de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema

Una familia destinó 183.410 pesos promedio en servicios

Los gastos fijos, por las nubes

Un llamado del Banco de Alimentos

En Argentina se desperdician por año 72 kilos de alimentos por persona

El País

Facundo y Renzo Gollano

Protestas contra la megaminería

“Esto es parte del mecanismo de persecución política que hay en Mendoza para aleccionar a los activistas y militantes”

Por Adriana Meyer
Comision Presupuesto

Crisis autoinflingida

Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo

Por Paula Marussich
Ornella Calvette

Presentará un escrito por los sobreprecios en la compra de medicamentos

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa Andis

Comision Inocencia Fiscal

La iniciativa que premia la evasión

Senado: El oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal

Economía

Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila

El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

Privatización del Comahue

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Hotelería

La ocupación hotelera volvió a caer interanual en octubre

Otra señal de debilidad para el turismo

Sociedad

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

El Gobierno las venderá en CABA, Santa Fe y Entre Ríos

Las tierras del Plan Procrear enviadas a remate

Por Santiago Brunetto

El soldado falleció en 2022 en una "bienvenida"

Redujeron la pena de seis militares por el caso Chirino

Pirotecnia

Lo anunció Jorge Macri en redes sociales

La Ciudad de Buenos Aires prohibió la pirotecnia sonora

Deportes

Fausto Vera, nuevo jugador de River,

El volante central llegó a préstamo y ya firmó su contrato

Fausto Vera, el primer nombre para el nuevo River

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

El presidente de San Lorenzo juega sus fichas en los tribunales

San Lorenzo: Moretti solicitó a la Justicia anular la declaración de acefalía

Forster Gillet y Guillermo Tofoni

Imputaron por lavado de dinero a los empresarios favoritos de Milei para privatizar los clubes de fútbol

Duelo Platense Vs Estudiantes

Van por su segunda estrella de la temporada

Trofeo de Campeones: Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás