Un encuentro con los cardenales para el 6 y 7 de enero

El Papa convocó a un consistorio

León XIV quiere conversar con los cardenales sobre sus estrategias de gobierno y hacerlos corresponsables de las decisiones.

Washington Uranga
Por Washington Uranga
Pope Leo XIV blesses the crowd from a window of the apostolic palace overlooking St. Peter's Square during the Angelus prayer in The Vatican on December 21, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
papa leon XIV León XIV saluda a la multitud desde el palacio apostólico con vistas a la Plaza de San Pedro. (AFP/AFP)

Las distintas caras del perdón neoliberal

Por Gustavo Campana

El comunicólogo Jonatan Taplin perfila y demuele a Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg y Marc Andreessen

“Los CEOs libertarios no creen en la democracia”

Por Julián Varsavsky

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Cómo se llegó a la histórica sentencia por el asesinato de 65 personas en la cárcel de Devoto

Justicia por la Masacre del Pabellón Séptimo, medio siglo después

Por Karina Micheletto

Entrevista a Cristian Jerónimo de CGT

“Hay que frenar el modelo económico”

Por Felipe Yapur

Máximo Kirchner agradeció las muestras de afecto hacia CFK

“Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”

Jorge Sola, CGT

El triunviro de la CGT, la marcha y la reforma laboral

Jorge Sola: “Esto fue un triunfo, coyuntural, pero un triunfo de los trabajadores”

Por Felipe Yapur

Economía

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

Por Bernarda Tinetti

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani*

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

La reducción interanual fue del 14% y del 35% contra 2023

Un estudio consignó que el Gobierno hizo en noviembre fuertes recortes en gasto público y prestaciones sociales

Sociedad

Gatillo fácil en CABA

Caso Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a uno de los policías

La estación más cálida del año

Arranca el verano: ¿a qué hora comienza oficialmente la estación en Argentina?

Es por la disparada en el costo de la construcción

Los departamentos en pozo casi no tienen demanda

Deportes

FOTO REDES SOCIALES franco colapinto

Palpitando la temporada 2026 de F1

Colapinto le prometió el primer podio a Boca y encendió la alegría de los hinchas

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú
FOTO REDES SOCIALES brasil palmeiras brasil palmeiras anibal moreno

El jugador está cerca de ser el segundo refuerzo de River

Aníbal Moreno sobre su futuro: “Si se da volver a Argentina, bienvenido sea”

El torneo de tenis se jugó sobre superficie dura en el Buenos Aires

Navone y Riera fueron los primeros campeones del Road to Australia