El regreso de “Las vanguardias latinoamericanas” de Jorge Schwartz
Publicado originalmente en 1991, “Las vanguardias latinoamericanas” de Jorge Schwartz se proponía someter a revisión los ismos históricos de América Latina en la primera mitad del siglo XX, trabajar sobre la tensión permanente entre vanguardia estética y política y, dato no menor, demoler “el muro de Tordesillas” que siempre aisló a Brasil en esta clase de investigaciones críticas. La edición actualizada del libro, que acaba de publicar Fondo de Cultura Económica, es un verdadero acontecimiento que ahora también queda a disposición de tantos lectores amantes de la mejor poesía de nuestro continente.