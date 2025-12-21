Omitir para ir al contenido principal
Feriantes, conducido por Mariana Berbeglio, marcha con la CGT

📰 Feriantes contra la reforma

El Sutfra marchó con la CGT para reclamar ser escuchados. “Estudiamos el tema pero nadie nos pregunta nada”, se quejan.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
La Plaza de Mayo se llenó de trabajadores que rechazan la reforma propuesta por Javier Milei. (JUAN MABROMATA/AFP)

Últimas Noticias

A tono con la narrativa de la "memoria completa"

Ofensiva negacionista: el Gobierno prepara cambios para el Museo Sitio ESMA

Por Luciana Bertoia

Alario y Sosa reflexionaron sobre la victoria en San Nicolás

Estudiantes, entre las celebraciones y los recuerdos

milei en la cumbre del mercosur 2025

Criticó al bloque y pidió que se flexibilicen los tratados bilaterales de libre comercio

Milei estuvo en la Cumbre del Mercosur y celebró el intervencionismo de Estados Unidos

Por Paula Marussich
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

El pedófilo había recibido una llamada de Donald Trump

Nuevos documentos del caso Epstein

Exclusivo para

La policía arrestó a un hombre de 42 años

Nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Frío saludo con Lula en Foz de Iguazú

Milei participó de la cumbre del Mercosur

15/12/2025 Pablo Braun, dueño y fundador de la libreria Eterna Cadencia

De la mano del emprendedor cultural Pablo Braun

La librería Eterna Cadencia cumple 20 años

Por Silvina Friera

El País

Por un dolor abdominal

Cristina Kichner quedó internada en el Sanatorio Otamendi

Glaciar Perito Moreno

Debate en el Congreso para incentivar el extractivismo minero

El Gobierno busca desregular la protección de los Glaciares

Dante Gebel, pastor

El pastor argentino al que algunos promueven como presidente

Dante Gebel o la puerta de entrada ultraevangélica

Por Alejandra Dandan
Acto CGT 18/12/2025

Punto de inflexión

Por Carlos Heller

Economía

Lusi Caputo, Javier Milei

Gobierno de ricos

Por Hernán Letcher
Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila

El Gobierno preadjudica centrales a Central Puerto, Edison y BML

Privatización del Comahue

Dolar, City

Cerró la semana con una suba acumulada de 9 pesos

El mayorista se movió al alza

AGIP, administracion gubernamental de ingresos publicos

Elevaron a 1 millón de pesos el monto máximo en CABA

Para cancelar deudas de ABL

Sociedad

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Dos mujeres heridas al caer un poste sobre un auto en Constitución

Criticó la falta de "glamour" de la enfermedad

Darío Lopérfido tiene ELA y afirmó contemplar la opción de la eutanasia en España

La policía arrestó a un hombre de 42 años

Nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Deportes

El escolta ganó 3-0 a West Ham y el líder superó 1-0 a Everton

Premier League: El City goleó pero el Arsenal hizo los deberes

2 a 1 en el estadio de San Nicolás

Estudiantes se lo dio vuelta a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones: el partido, minuto a minuto

De la sprint que ganó Hamilton en China al nuevo rey de la Máxima

Diez escenas de un 2025 soñado de la Fórmula 1

Por Malva Marani

La oportunidad de analizar a Argelia, el primer rival albiceleste del Mundial

Arranca con todo la Copa Africana de Naciones

Por Malva Marani