"No se podía ni mantener parado"
Flores: conducía en contramano, chocó a otro auto, volcó y dejó seis heridos
El conductor recorrió varias cuadras en sentido contrario. Cruzó un semáforo en rojo y chocó de frente contra otro auto. Seis personas resultaron heridas. Se investiga si estaba ebrio.
21 de diciembre de 2025 - 15:16
Choque en Flores
El hecho ocurrió en la mañana de este domingo, en la intersección de las avenidas Alberdi y Lafuente
(Redes Sociales)
