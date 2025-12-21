Omitir para ir al contenido principal
Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Milei mantiene la iniciativa, pero también su torpeza política

Tropezó el gobierno que se llevaba todo por delante

Por Eduardo Aliverti

Máximo Kirchner agradeció las muestras de afecto hacia CFK

“Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”

Jorge Sola, CGT

El triunviro de la CGT, la marcha y la reforma laboral

Jorge Sola: “Esto fue un triunfo, coyuntural, pero un triunfo de los trabajadores”

Por Felipe Yapur

¿Policrisis? ¿Interregno? ¿Tiempo Liminal?

Por Álvaro García Linera

Economía

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani*

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

La reducción interanual fue del 14% y del 35% contra 2023

Un estudio consignó que el Gobierno hizo en noviembre fuertes recortes en gasto público y prestaciones sociales

Sociedad

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones

Bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia

Gatillo fácil en CABA

Caso Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a uno de los policías

La estación más cálida del año

Arranca el verano: ¿a qué hora comienza oficialmente la estación en Argentina?

Es por la disparada en el costo de la construcción

Los departamentos en pozo casi no tienen demanda

Deportes

FOTO REDES SOCIALES brasil palmeiras brasil palmeiras anibal moreno

El jugador está cerca de ser el segundo refuerzo de River

Aníbal Moreno sobre su futuro: “Si se da volver a Argentina, bienvenido sea”

El torneo de tenis se jugó sobre superficie dura en el Buenos Aires

Navone y Riera fueron los primeros campeones del Road to Australia

Se realizó la Gala del Deporte Argentino en el Polideportivo Braian Toledo

Agostina Hein y Vicente Vergauven, distinguidos por el Comité Olímpico como “Mejores Deportistas del Año”

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21: El piloto Matías Rossi, con Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría.FOTO NA:PRENSA TC2000

El torneo se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino

Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000