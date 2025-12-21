Omitir para ir al contenido principal
Tres amigas ateas

María Moreno
Por María Moreno
Brindis amigas
Brindis amigas Brindis amigas (Archivo -)

Últimas Noticias

Costos de las políticas masivas de electrificación.

Tensiones detrás de las políticas de transición energética

Por Laura Castillo*
La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia

Página 3

La fuente de las Nereidas

Por Beatriz Vignoli

CINE "Wake Up Dead Man" es la nueva entrega de la saga Knives Out, de Rian Johnson

Quién hizo qué

Por Paula Vazquez Prieto

Exclusivo para

Fueron rescatadas por los Bomberos

Dos mujeres heridas al caer un poste sobre un auto en Constitución

La policía arrestó a un hombre de 42 años

Nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Frío saludo con Lula en Foz de Iguazú

Milei participó de la cumbre del Mercosur

15/12/2025 Pablo Braun, dueño y fundador de la libreria Eterna Cadencia

De la mano del emprendedor cultural Pablo Braun

La librería Eterna Cadencia cumple 20 años

Por Silvina Friera

El País

¿Policrisis? ¿Interregno? ¿Tiempo Liminal?

Por Álvaro García Linera

A tono con la narrativa de la "memoria completa"

Ofensiva negacionista: el Gobierno prepara cambios para el Museo Sitio ESMA

Por Luciana Bertoia

La internaron por un dolor abdominal

Cristina Kichner fue operada de apendicitis en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner

"Evoluciona sin complicaciones postoperatorias”, indicó el Sanatorio

Cristina Kirchner fue operada por un cuadro de apendicitis en el Otamendi

Economía

Peter Lamelas, Bruce Friedman

Los días de Bruce Friedman, el enviado de Trump para sostener a Milei

El amigo americano con traje de “ministro”

Por Leandro Renou
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
Lusi Caputo, Javier Milei

Gobierno de ricos

Por Hernán Letcher

Sociedad

"Navidad con ciencia" para apoyar al sistema científico

Jornada en defensa de la ciencia argentina

Tiene 17 años y es de la ciudad de Bell Ville

Buscan a una adolescente cordobesa

Fueron rescatadas por los Bomberos

Dos mujeres heridas al caer un poste sobre un auto en Constitución

Deportes

Alario y Sosa reflexionaron sobre la victoria en San Nicolás

Estudiantes, entre las celebraciones y los recuerdos

El Pincha perdía 1-0 pero lo dio vuelta sobre el final para quedarse con el trofeo

Estudiantes le ganó a Platense y fue el más campeón

El conjunto blanco se impuso con goles de Bellingham y Mbappé

Liga de España: Real Madrid venció a Sevilla y le puso presión a Barcelona

El escolta ganó 3-0 a West Ham y el líder superó 1-0 a Everton

Premier League: El City goleó pero el Arsenal hizo los deberes