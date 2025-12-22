Omitir para ir al contenido principal
The Mastermind, una joya para ver en la plataforma MUBI

El plan perfecto y la sociedad fisurada

La película de Kelly Reichardt articula referencias al cine y la sociedad de los ’70, en su retrato de un arribista que será devorado por su alrededor.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga

Para el abogado laboralista, la clave es “la economía real” no la reforma

“Con la misma ley hubo crecimiento de empleo”

Por Luciano Couso

Panorama complicado en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez

Salarios atrasados y muy malas condiciones

Se conocerá la decisión del tribunal por el doblo crimen

Veredicto por Claudia y Virginia

Por Lorena Panzerini

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Buscan que el presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado este viernes tal como llegó de Diputados.

Milei va por el déficit cero a toda costa

Por Melisa Molina

Vigilia popular por la salud de Cristina

“Es una guerrera de la vida”

Viaje a la Argentina soñada y siempre posible

Por Mempo Giardinelli

En la Core Civic Cimarron Correctional Facility

Con mameluco azul y medicado: cómo pasa sus días Fred Machado, preso en EEUU

Economía

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

Por Bernarda Tinetti

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani*

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

La reducción interanual fue del 14% y del 35% contra 2023

Un estudio consignó que el Gobierno hizo en noviembre fuertes recortes en gasto público y prestaciones sociales

Sociedad

"No se podía ni mantener parado"

Flores: conducía en contramano, chocó a otro auto, volcó y dejó seis heridos

Doble crimen en San Luis, a cuchillazos

Una madre y su hija, asesinadas

Gatillo fácil en CABA

Caso Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a uno de los policías

Es por la disparada en el costo de la construcción

Los departamentos en pozo casi no tienen demanda

Deportes

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

El DT de Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y ganador del Trofeo de Campeones, habló de su futuro

Eduardo Domínguez: “La continuidad no depende de mí”

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21: El piloto Matías Rossi, con Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría.FOTO NA:PRENSA TC2000

El torneo se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino

Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000

Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú