Rosario|12
The Mastermind, una joya para ver en la plataforma MUBI
El plan perfecto y la sociedad fisurada
La película de Kelly Reichardt articula referencias al cine y la sociedad de los ’70, en su retrato de un arribista que será devorado por su alrededor.
Por
Leandro Arteaga
22 de diciembre de 2025 - 3:10
Para el abogado laboralista, la clave es “la economía real” no la reforma
“Con la misma ley hubo crecimiento de empleo”
Por
Luciano Couso
Panorama complicado en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
Salarios atrasados y muy malas condiciones
Se conocerá la decisión del tribunal por el doblo crimen
Veredicto por Claudia y Virginia
Por
Lorena Panzerini
Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres
Polémica por los bebés de diseño en Nueva York
Por
Dolores Curia
Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte
Desigualdad y desocupación
Por
Mara Pedrazzoli
Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo
La motosierra loca del “Coloso”
Por
Leandro Renou
Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz
Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego
El País
Buscan que el presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado este viernes tal como llegó de Diputados.
Milei va por el déficit cero a toda costa
Por
Melisa Molina
Vigilia popular por la salud de Cristina
“Es una guerrera de la vida”
Viaje a la Argentina soñada y siempre posible
Por
Mempo Giardinelli
En la Core Civic Cimarron Correctional Facility
Con mameluco azul y medicado: cómo pasa sus días Fred Machado, preso en EEUU
Economía
Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse
Otro fin de año de consumos más apretados
Por
Bernarda Tinetti
El Arte de la Destrucción Lógica
Por
Pablo Tigani*
Lo hará 16% más que en 2024
Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas
La reducción interanual fue del 14% y del 35% contra 2023
Un estudio consignó que el Gobierno hizo en noviembre fuertes recortes en gasto público y prestaciones sociales
Sociedad
"No se podía ni mantener parado"
Flores: conducía en contramano, chocó a otro auto, volcó y dejó seis heridos
Doble crimen en San Luis, a cuchillazos
Una madre y su hija, asesinadas
Gatillo fácil en CABA
Caso Lucas González: la Corte Suprema dejó firme la condena a uno de los policías
Es por la disparada en el costo de la construcción
Los departamentos en pozo casi no tienen demanda
Deportes
El DT de Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y ganador del Trofeo de Campeones, habló de su futuro
Eduardo Domínguez: “La continuidad no depende de mí”
El torneo se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino
Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000
Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo
La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026
Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más
Los diez impactos del fútbol de 2025
Por
Daniel Guiñazú