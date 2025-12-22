📰 INVERSIÓN

Omitir para ir al contenido principal
Un proyecto como respuesta a la motosierra del gobierno nacional

Que la cuota no deje ningún joven sin club

Agenda minera y tensión ambiental

Glaciares en debate: Royón defendió la reforma ante legisladores salteños

Por Maira López

Casi la mitad de los casos registrados fue mortal

El hantavirus se cobró su quinta víctima en Salta

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes
Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

El País

Fernando Espinoza

Decisión del intendente Fernando Espinoza

Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza

Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO

El PRO judicializa la discusión de la AGN

Por Werner Pertot
protesta contra la mineria en Mendoza (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Habrá una multitudinaria movilización hasta la Casa de Gobierno en contra la minería

Mendoza se prepara para otra “gesta libertadora por el agua”

Por Celeste del Bianco

Economía

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou
Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Ezeiza Aeropuerto

Indec dejará de informar el balance de dólares por turismo

Una maniobra para ocultar lo evidente

Sociedad

Incendio en once

Hay 12 hospitalizados y 42 debieron ser atendidos

Incendio en el barrio de Once

CEPA analiza cómo queda la educación con el Presupuesto 2026

Algunas cifras del desguace estatal

Por Pablo Esteban
A propósito de la retrógada reforma laboral

Derechos laborales, ¡fuera!

Por Flor de la V

Deportes

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA

FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú
FOTO AFP china lewis hamilton carrera sprint GP

La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada

Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari

Por Malva Marani
Sergio Costantino

Sacó 35 votos en la asamblea de representantes

San Lorenzo: Sergio Costantino fue elegido presidente de la Transitoria