CEPA analiza lo que podría pasar con estos sectores si se sanciona el presupuesto del oficialismo

Las cifras del desguace de la educación, la ciencia y la tecnología

El Centro de Economía Política publicó un informe que revela los números de la crisis. El panorama de 2026, con un recorte de fondos que hace peligrar la producción de conocimiento en Argentina.

Pablo Esteban
Por Pablo Esteban
Escuelas El Presupuesto 2026 inflige una profunda desfinanciación a la educación. (Bernardino Avila)

