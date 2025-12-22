Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

La justicia federal condenó a exintegrantes del Ejército, de la policía de Santa Cruz y de la Prefectura Naval.

Juicio y castigo. Cinco condenas por delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia, Chubut (Gentileza -)

Últimas Noticias

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Por su defensa de la reforma laboral

“Alcahuete de los patrones”, la dura crítica de Víctor Hugo a Manuel Adorni

Parque Iguazu

Desregulación en parques nacionales

Maravilla del mundo para pocos: permitirán eventos privados en las Cataratas del Iguazú

Tenía 46 años

Murió James Ransone, actor de la serie “The Wire”

Exclusivo para

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Cristina Kirchner

Hoy le podrían dar el alta

La salud de Cristina Kirchner: sigue la vigilia y hay expectativa por el próximo parte médico

Buscan que el presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado este viernes tal como llegó de Diputados.

Milei va por el déficit cero a toda costa

Por Melisa Molina

Vigilia popular por la salud de Cristina

“Es una guerrera de la vida”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 22 de diciembre de 2025

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

Por Bernarda Tinetti

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

Sociedad

Parque Iguazu

Desregulación en parques nacionales

Maravilla del mundo para pocos: permitirán eventos privados en las Cataratas del Iguazú

¿Mesa adentro o afuera?

El pronóstico para las fiestas: cómo estará el tiempo en Nochebuena y en Navidad

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 22 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de diciembre

Deportes

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

El DT de Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y ganador del Trofeo de Campeones, habló de su futuro

Eduardo Domínguez: “La continuidad no depende de mí”

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 21: El piloto Matías Rossi, con Toyota, cerró la temporada 2025 del TC2000 con una consagración histórica en Junín al lograr su sexta corona personal, la primera en la era de los SUV, la quinta de la marca en la categoría.FOTO NA:PRENSA TC2000

El torneo se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino

Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000

Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil julian alvarez

Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más

Los diez impactos del fútbol de 2025

Por Daniel Guiñazú