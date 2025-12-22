Omitir para ir al contenido principal
El País
Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut
Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia
La justicia federal condenó a exintegrantes del Ejército, de la policía de Santa Cruz y de la Prefectura Naval.
22 de diciembre de 2025 - 14:30
Juicio y castigo.
Cinco condenas por delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia, Chubut
(Gentileza -)
El País
Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut
Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia
Hoy le podrían dar el alta
La salud de Cristina Kirchner: sigue la vigilia y hay expectativa por el próximo parte médico
Buscan que el presupuesto 2026 sea aprobado en el Senado este viernes tal como llegó de Diputados.
Milei va por el déficit cero a toda costa
Por
Melisa Molina
Vigilia popular por la salud de Cristina
“Es una guerrera de la vida”
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 22 de diciembre de 2025
Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse
Otro fin de año de consumos más apretados
Por
Bernarda Tinetti
El Arte de la Destrucción Lógica
Por
Pablo Tigani
Lo hará 16% más que en 2024
Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas
Sociedad
Desregulación en parques nacionales
Maravilla del mundo para pocos: permitirán eventos privados en las Cataratas del Iguazú
¿Mesa adentro o afuera?
El pronóstico para las fiestas: cómo estará el tiempo en Nochebuena y en Navidad
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 22 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de diciembre
Deportes
El DT de Estudiantes, campeón del Torneo Clausura y ganador del Trofeo de Campeones, habló de su futuro
Eduardo Domínguez: “La continuidad no depende de mí”
El torneo se definió en la última fecha del 46º Campeonato Argentino
Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000
Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo
La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026
Bailes, goleadas, campeones inesperados, regresos con gloria y mucho más
Los diez impactos del fútbol de 2025
Por
Daniel Guiñazú