Rosario|12
Panorama complicado en el frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez
📰 Salarios atrasados y muy malas condiciones
Desde hace 41 días, el personal resiste todo tipo de adversidades, como robos, cables de alto voltaje sueltos y caños de gas rotos.
22 de diciembre de 2025 - 20:48
Frigorífico EURO
Trabajadores del frigorífico Euro continúan con la toma de la planta.
(Gentileza -)
