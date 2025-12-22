Omitir para ir al contenido principal
Buscan fortalecer el vínculo entre patrimonio y vecinos

Villa Ocampo, para la comunidad

El municipio y la UNESCO acuerdan acercar la cultura a la comunidad a través de talleres, visitas guiadas y recorridos educativos.

Villa Ocampo
Villa Ocampo La propiedad se donó a la UNESCO en 1973. (Gentileza -)

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre
Sergio Costantino

Sacó 35 votos en la asamblea de representantes

San Lorenzo: Sergio Costantino fue elegido presidente de la Transitoria

Los recordatorios de hoy

Olga Irma Cañueto y Miguel Domingo Zavala Rodríguez, Luca Escobar Vera, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Eduardo Valentini, Rosalía Zarza y Augusto César Sandoval

Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO

El PRO judicializa la discusión de la AGN

Por Werner Pertot

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

Mayra Mendoza y Juan Grabois

La protesta y disturbios en Quilmes que disparó el conflicto

Trapitos al sol, el cruce de Grabois y Mayra Mendoza

Fernando Espinoza

Decisión del intendente Fernando Espinoza

Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza

Juicio a las juntas

La Navidad en la ESMA, con Massera y Acosta

El brindis de los señores de la muerte

Por Ana Soffiantini

Acordado 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda

$LIBRA: se conoció un documento de “estricta confidencialidad” entre Milei y Hayden Davis

Ezeiza Aeropuerto

Indec dejará de informar el balance de dólares por turismo

Una maniobra para ocultar lo evidente

El minorista del BNA se mantuivo en $1475, cercano al promedio vendedor en bancos

Rebote del dólar al cierre

Carta de siete ex ministros de Agricultura del Peronismo

Denuncian “negociado” con venta de tierras del INTA

Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Esquema especial

Nochebuena y Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre

Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

Carceles container

Construirán cárceles modulares en Villa Soldati

El GCBA desestima la “Alcaidía Central”

Por Santiago Brunetto

Financiamiento accesible

Lanzan créditos blandos para que taxistas, remiseros y repartidores en moto puedan comprar vehículos eléctricos

Declaraciones en caliente tras su salida de Racing

Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”

FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA

Napoli's Italian defender #22 Giovanni Di Lorenzo lifts the trophy on the podium after the Italian Super Cup final match between SCC Napoli and Bologna at King Al-Awwal Park Stadium in Riyadh on December 22, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

Frustración para los argentinos Castro y Domínguez

Napoli derrotó 2 a 0 a Bologna y ganó la Supercopa de Italia

FOTO AFP china lewis hamilton carrera sprint GP

La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada

Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari

Por Malva Marani