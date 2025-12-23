Compilada y con prólogo de Gabriel Marcelo Wainstein
“Con sudor de tinta”: la flamante antología de cuentos policiales de Roberto Arlt
El título de la obra proviene del prólogo a la novela “Los lanzallamas”, continuación de “Los siete locos”. Wainstein señala que para poder realizar esta serie tuvo que leer trabajos académicos, además de recorrer archivos y hemerotecas, “ya que la mayor parte de las novelas y cuentos de Arlt se publicaron en revistas literarias y suplementos culturales de diarios y, si se editaron como libros, no fueron reeditados”.