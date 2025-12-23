Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

De 2023 a 2025 aumentó el número de policías y se achicó el de maestros

📰 El método Pullaro para el empleo público

Desde que asumió redujo la planta permanente, pero triplicó los cargos políticos, con salarios de hasta 7 millones mensuales. El “gasto político”.

Empleados públicos Se redujo en 6.000 puestos laborales la planta permanente del Estado provincial (Gentileza El Litoral )

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli

Un largo camino hasta el 15 de marzo

Las fechas clave para el peronismo revolucionado

Por María Belén Robledo
Buenos Aires

Pan dulce todo el año, maní en el piso y cultura de mezcla

La Modelo, una esquina con historia

Por Malena Rodríguez Romairone
Temporal

Autos bajo el agua en Panamericana, granizo y diluvio

Los videos más impactantes del sorpresivo temporal en el AMBA

Fuga de argentinos al exterior

Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

El País

Sebastián Eduardo Salem

Quedó firme la destitución del juez de paz Sebastián Salem por violencia de género

Ensañamiento político

Rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza

Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación

Por Werner Pertot

Actualización de salarios docentes y becas

La Justicia ordenó al Gobierno el cumplimiento “inmediato” de la ley de financiamiento universitario

Economía

El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública

Se acelera la quita de subsidios energéticos

Cajero automatico

INDEC reportó el segundo mes consecutivo de baja real

Los salarios volvieron a perder contra la inflación

Sociedad

Por abuso sexual a sus pacientes

Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria

Luna Park

La justicia mantiene la suspensión de la remodelación del edificio

La última pelea en el Luna Park

Por Santiago Brunetto
Aeroparque Cancelaciones

Por el temporal que azotó a la Ciudad

Caos en Aeroparque: vuelos suspendidos y reprogramaciones en la previa de Navidad

Deportes

Peligro de Wolf

Ya se acerca Nochebuena... (cartitas a Papá Noel)

Por Victor Wolf

El otro integrante de la dupla ganadora fue Juan Rubini

Alex Chozas venció a Augsburger en su casa y se quedó con el último Argentina Pádel Tour del año

(FILES) FC Porto's Argentinian coach Martin Anselmi gestures during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between Portugal's Porto FC and Egypt's Al-Ahly at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on June 23, 2025. Argentine Martin Anselmi is Botafogo's new head coach, the Rio de Janeiro team announced on December 22, 2025, days after the departure of Italian Davide Ancelotti. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La última experiencia del argetino había sido en el Porto

Martín Anselmi será técnico de un campeón de América

FOTO EFE sorteo copa libertadores 2025 alejandro dominguez

El dirigente fue contundente con los cuestionamientos

Conmebol: Domínguez defendió las plazas de Sudamérica y apuntó contra los europeos