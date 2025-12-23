📰 El tiempo

Omitir para ir al contenido principal
23 de diciembre de 2025 - 14:56
Un año marcado por el crecimiento en las audiencias
Las radios del Grupo Octubre celebraron el cierre de 2025 con un brindis conjunto
Exclusivo para
La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén
El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta
Por
Raúl Dellatorre
Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut
Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia
Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina
Por una Navidad con ciencia
Por
Juan Funes
Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas
Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA
El País
Decisión del intendente Fernando Espinoza
Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza
Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO
El PRO judicializa la discusión de la AGN
Por
Werner Pertot
Habrá una multitudinaria movilización hasta la Casa de Gobierno en contra la minería
Mendoza se prepara para otra “gesta libertadora por el agua”
Por
Celeste del Bianco
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
Sociedad
Dueños felices, como perro con dos colas
El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia
Advirtieron cambios en su comportamiento en el ascenso
¿Qué le pasó a Christian Petersen?: Los guías de montaña del volcán Lanín dieron su versión
La protección patrimonial del estadio
La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park
Verano en Misiones
La provincia que ofrece destinos únicos en el país: naturaleza protegida y experiencias inigualables
Deportes
"No puedo pedir más nada"
Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025
Balance del 2025 del fútbol argentino
¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú
España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón
Argentina sigue segunda en el ranking FIFA