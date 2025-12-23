Omitir para ir al contenido principal
MÚSICA Maggie Cullen lanzó su nuevo disco, "Décimas"
“Hice un proceso para encontrar mi propia voz”
En su segundo álbum, la cantautora propone quince canciones con un sonido tradicional pero con un enfoque actual. Lo presentará en 2026 en el teatro Opera.
Por
Sergio Sánchez
24 de diciembre de 2025 - 3:15
Maggie Cullen, una joven y talentosa cantante y compositora de 25 años.
(MARCELO BLANC)
