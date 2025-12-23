Omitir para ir al contenido principal
PortadaSoy

La playlist de SOY para la fiestas

Las diez canciones queer más destacadas del 2025

Una selección de artistas nacionales, del mainstream y del under, que este año cantaron desde y para la comunidad lgbti.

Emmanuel Franco
Por Emmanuel Franco
Six Sex ( Catalina Jacobo)

Últimas Noticias

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Cómo quedaron las tablas en el fútbol masculino y femenino

De Racing a Belgrano: el mapa completo de los campeones argentinos en 2025

La playlist de SOY para la fiestas

Las diez canciones queer más destacadas del 2025

Por Emmanuel Franco

Exclusivo para

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes
Pirotecnia

Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas

Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA

El País

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Integrará el directorio

Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación

Fernando Espinoza

Decisión del intendente Fernando Espinoza

Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza

Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO

El PRO judicializa la discusión de la AGN

Por Werner Pertot

Economía

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou
Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Sociedad

Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Christian Petersen

Advirtieron cambios en su comportamiento en el ascenso

¿Qué le pasó a Christian Petersen?: Los guías de montaña del volcán Lanín dieron su versión

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

Deportes

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025

FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú
FOTO ALEJANDRO LEIVA eliminatorias 2026 seleccion argentina brasil festejo

España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón

Argentina sigue segunda en el ranking FIFA