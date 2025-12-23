Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Para una familia, casi 1,4 millones sin el alquiler
Una canasta cada vez más chica
Los registros de la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, dan cuenta de los aumentos en rubros esenciales.
23 de diciembre de 2025 - 3:09
Góndolas
En noviembre aceleraron los precios de la canasta básica en la ciudad.
(Andres Macera)
Rosario
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
José Caamaño Uzal, Eduardo Alberto Delfino, Orlando Benjamín Fabián, Miguel Ángel Sánchez Rodríguez
Un proyecto como respuesta a la motosierra del gobierno nacional
Que la cuota no deje ningún joven sin club
Agenda minera y tensión ambiental
Glaciares en debate: Royón defendió la reforma ante legisladores salteños
Por
Maira López
Casi la mitad de los casos registrados fue mortal
El hantavirus se cobró su quinta víctima en Salta
Exclusivo para
La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén
El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta
Por
Raúl Dellatorre
Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina
Por una Navidad con ciencia
Por
Juan Funes
Hacia una mejor convivencia entre porteños en estas fiestas
Campañas y prohibiciones de pirotecnia en CABA
El País
Decisión del intendente Fernando Espinoza
Bono de fin de año para los trabajadores públicos de La Matanza
Una nueva grieta en la alianza entre LLA y el PRO
El PRO judicializa la discusión de la AGN
Por
Werner Pertot
Habrá una multitudinaria movilización hasta la Casa de Gobierno en contra la minería
Mendoza se prepara para otra “gesta libertadora por el agua”
Por
Celeste del Bianco
Economía
Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre
Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo
Por
Leandro Renou
La actividad económica retrocedió en octubre.
Del estancamiento a la caída
Por
Juan Garriga
Indec dejará de informar el balance de dólares por turismo
Una maniobra para ocultar lo evidente
Sociedad
Hay 12 hospitalizados y 42 debieron ser atendidos
Incendio en el barrio de Once
CEPA analiza cómo queda la educación con el Presupuesto 2026
Algunas cifras del desguace estatal
Por
Pablo Esteban
A propósito de la retrógada reforma laboral
Derechos laborales, ¡fuera!
Por
Flor de la V
Deportes
España, su rival en la Finalissima, se mantuvo como líder en el escalafón
Argentina sigue segunda en el ranking FIFA
Balance del 2025 del fútbol argentino
¿Cuál fue el equipo del año?
Por
Daniel Guiñazú
La primera temporada del heptacampeón con la casa de Maranello fue complicada
Debut difícil: el 2025 de Hamilton en Ferrari
Por
Malva Marani
Sacó 35 votos en la asamblea de representantes
San Lorenzo: Sergio Costantino fue elegido presidente de la Transitoria