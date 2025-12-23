Omitir para ir al contenido principal
Peligro de Wolf

Ya se acerca Nochebuena... (cartitas a Papá Noel)

Se termina el 2025 y, mientras vos estás preocupado por si el matambre te salió seco o si el vitel toné tiene mucho condimento, los protagonistas de nuestro fútbol están en otra.

Victor Wolf
Por Victor Wolf
Gallardo seguirá como técnico de River.

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli

Aeroparque Cancelaciones

Por el temporal que azotó a la Ciudad

Caos en Aeroparque: vuelos suspendidos y reprogramaciones en la previa de Navidad

Fuga de argentinos al exterior

Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La protección patrimonial del estadio

La Justicia porteña volvió a frenar la demolición del Luna Park

Ensañamiento político

Rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria de Julio De Vido

Segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza

Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación

Por Werner Pertot

Actualización de salarios docentes y becas

La Justicia ordenó al Gobierno el cumplimiento “inmediato” de la ley de financiamiento universitario

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

Publicado por Walter Block en 1976

“Defendiendo lo indefendible”, el polémico libro que Milei le regaló a sus ministros

Cajero automatico

INDEC reportó el segundo mes consecutivo de baja real

Los salarios volvieron a perder contra la inflación

Comisaría de policía británica

La víctima era la pareja de uno de ellos

Reino Unido: Seis hombres acusados de drogar y violar a una mujer

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic

Con aprobación de la FDA

Estados Unidos comercializará la primera píldora oral para tratar la obesidad

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos

El otro integrante de la dupla ganadora fue Juan Rubini

Alex Chozas venció a Augsburger en su casa y se quedó con el último Argentina Pádel Tour del año

(FILES) FC Porto's Argentinian coach Martin Anselmi gestures during the FIFA Club World Cup 2025 Group A football match between Portugal's Porto FC and Egypt's Al-Ahly at the MetLife stadium in East Rutherford, New Jersey on June 23, 2025. Argentine Martin Anselmi is Botafogo's new head coach, the Rio de Janeiro team announced on December 22, 2025, days after the departure of Italian Davide Ancelotti. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La última experiencia del argetino había sido en el Porto

Martín Anselmi será técnico de un campeón de América

FOTO EFE sorteo copa libertadores 2025 alejandro dominguez

El dirigente fue contundente con los cuestionamientos

Conmebol: Domínguez defendió las plazas de Sudamérica y apuntó contra los europeos