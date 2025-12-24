Omitir para ir al contenido principal
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Del miércoles 24 al martes 30 de diciembre

Fiesta Paladium (Archivo -)

Exclusivo para

El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad

Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse

Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”

Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos

Tiembla la alianza LLA-PRO

El reclamo de Jorge Macri al Gobierno por la coparticipación

El gobierno y los obispos católicos

Una relación que va de fría a congelada

Por Washington Uranga

Reflexiones sobre la escalada militar, las injerencias electorales y sus implicancias para la autodeterminación y la paz

El intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe: una amenaza persistente a la soberanía regional

Por Victoria Donda

Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza

Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación

Por Werner Pertot

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025

Por asociación ilícita y estafa

Generación Zoe: confirmaron la condena a 12 años contra Cositorto

Conflicto en la capital provincial

Despidos en una fábrica de neumáticos en Córdoba: 40 trabajadores a la calle

Clima inestable para Nochebuena y Navidad

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Buenos Aires y otras 14 provincias

Navidad arruinada en Villa Ballester

El dramático testimonio de una familia afectada por el temporal: “Perdimos todo”

Cambios en el reglamentario, nuevos autos, motores y combustibles ciento por ciento sostenibles

Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”