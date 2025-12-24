Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

A los playeros no les pagaron ni el sueldo ni el aguinaldo

📰 La estación demasiado combustible

Estación de servicio YPF de paro
Estación de servicio YPF de paro La estación de servicio ya no tiene ni agua ni luz. (Andres Macera)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre

Nasry Asfura

Avanza la ultraderecha en Latinoamérica

Nasry Asfura, el candidato de Trump, fue proclamado presidente de Honduras

Esquema especial

Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

Exclusivo para

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Pesebre Parroquia St. Susanna, Dedham - Massachusetts

Las iglesias en defensa a los migrantes

Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump

El País

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Economía

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre

Esquema especial

Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre

Pablo Grillo

Deben resolver la apelación del gendarme imputado

La madre de Pablo Grillo escribió una carta a los jueces: “Tienen que impartir la justicia que necesita”

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Deportes

La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera

Por José Luis Lanao

Cambios en el reglamentario, nuevos autos, motores y combustibles ciento por ciento sostenibles

Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola