Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
NAVIDAD
24 de diciembre de 2025 - 3:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Casi Tango en Navidad
Por
Mempo Giardinelli
NAVIDAD
Déficit en servicios y fuerte aumento de egresos primarios
Desinversión y fuga de divisas
Por
Juan Garriga
Los hoteles familiares cuestan el doble del monto del subsidio habitacional en CABA
Los alquileres inalcanzables
Por
Santiago Brunetto
Exclusivo para
El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad
Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse
Fuga de argentinos al exterior
Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo
Actualización de salarios docentes y becas
La Justicia ordenó al Gobierno el cumplimiento “inmediato” de la ley de financiamiento universitario
La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto
Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”
El País
“Ya estamos en rojo”, aseguró
Villarruel reclama más platita para el Senado
Lo decidió la Corte Suprema
Quedó firme la destitución del juez de paz Sebastián Salem por violencia de género
Ensañamiento político
Rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria de Julio De Vido
Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza
Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación
Por
Werner Pertot
Economía
Tiemblan las cooperativas del sector yerbatero misionero.
La yerba mate, hecha polvo
¿Qué hará para reducir la dependencia de Wall Street?
Mercados muy cautos y Caputo en tono intrigante
El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública
Se acelera la quita de subsidios energéticos
Fuga de argentinos al exterior
Sigue el éxodo turístico por el dólar subsidiado de Caputo
Sociedad
Autos bajo el agua en Panamericana, granizo y diluvio
Los videos más impactantes del sorpresivo temporal en el AMBA
Por abuso sexual a sus pacientes
Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria
La justicia mantiene la suspensión de la remodelación del edificio
La última pelea en el Luna Park
Por
Santiago Brunetto
Por el temporal que azotó a la Ciudad
Caos en Aeroparque: vuelos suspendidos y reprogramaciones en la previa de Navidad
Deportes
Peligro de Wolf
Ya se acerca Nochebuena... (cartitas a Papá Noel)
Por
Victor Wolf
El otro integrante de la dupla ganadora fue Juan Rubini
Alex Chozas venció a Augsburger en su casa y se quedó con el último Argentina Pádel Tour del año
La última experiencia del argetino había sido en el Porto
Martín Anselmi será técnico de un campeón de América
El dirigente fue contundente con los cuestionamientos
Conmebol: Domínguez defendió las plazas de Sudamérica y apuntó contra los europeos