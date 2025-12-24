Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Designada por Milei

Píparo, directora del BNA

Píparo asume en reemplazo de Carvajal.

Últimas Noticias

Garantizan la doble filiación

Derecho a la identidad para infancias originarias

Asesorías de menores garantizan la doble filiación en territorio

“Estamos dando un salto histórico en la forma de gestionar lo público”, dijo el gobernador

Salta avanza en la digitalización total de los expedientes del Estado

Por Maira López

Un último son para El Nene León

Un último son para El Nene León

Por Idangel Betancourt
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio inicio este viernes a la apertura del año judicial. El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, asistió al acto presidente de la Corte, Roberto Falistocco, quien estuvo a acompañado por el resto de sus pares Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, y quienes juraron sus cargos el pasado lunes: Jorge Baclini y Margarita Zabalza. También estuvo el procurador General, Jorge Barraguirre

Planteo de la asociación de mujeres judiciales

Por más representación igualitaria

Exclusivo para

El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad

Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse

FOTO REDES SOCIALES estados unidos ataque lancha narcotrafico oceano pacifico

Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”

Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”

FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos

El País

Milei Marcelo Colombo

El gobierno y los obispos católicos

Una relación que va de fría a congelada

Por Washington Uranga

Reflexiones sobre la escalada militar, las injerencias electorales y sus implicancias para la autodeterminación y la paz

El intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe: una amenaza persistente a la soberanía regional

Por Victoria Donda

Preparan la segunda presentación judicial del PRO contra La Libertad Avanza

Demanda de la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de la coparticipación

Por Werner Pertot

Se votará el viernes a "libro cerrado" en el Senado

Presupuesto: Resignado por la falta de apoyo, el Gobierno buscará sancionarlo sin modificaciones

Por Paula Marussich

Economía

El Gobierno nacional formalizó el cierre de la consulta pública

Se acelera la quita de subsidios energéticos

Yerba mate

Tiemblan las cooperativas del sector yerbatero misionero.

La yerba mate, hecha polvo

Déficit en servicios y fuerte aumento de egresos primarios

Desinversión y fuga de divisas

Por Juan Garriga

Designada por Milei

Píparo, directora del BNA

Sociedad

Pobreza

Los hoteles familiares cuestan el doble del monto del subsidio habitacional en CABA

Los alquileres inalcanzables

Por Santiago Brunetto

Por abuso sexual a sus pacientes

Condena con sabor a poco: sentenciaron al ginecólogo Diego Clementi a 14 años de prisión domiciliaria

Comisaría de policía británica

La víctima era la pareja de uno de ellos

Reino Unido: Seis hombres acusados de drogar y violar a una mujer

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos

Deportes

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento gallardo

El Muñeco Gallardo quiere tres refuerzos más para el 2026

Echeverri se va al Girona y no pasará por River