Pep Guardiola

📰 Desafío cumplido

MANCHESTER (United Kingdom), 20/12/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola greets supporters after winning the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
Guardiola controló el peso de sus jugadores (EFE/EFE)

Jugueteria

Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.

Ingresos bajos, regalos medidos

Control de tránsito en navidad en Rosario

Pocos casos de alcoholemia y heridos por pirotecnia en Nochebuena

Balance positivo para la Municipalidad

Pago Tarjeta de Credito

Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes

Elevada morosidad en el pago de deudas familiares

Por Mara Pedrazzoli
"Weser" es una película argentina reciente (2025) dirigida por Fernando Spiner

Cine. El estreno de "Weser" de Fernando Spiner en El Cairo

La poesía es el destino común

Por Leandro Arteaga

IA, inteligencia artificial

Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina

La Inteligencia Artificial del 2026

Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas

En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes

Por Leandro Renou
Papa León XIV, Misa Vaticano Navidad

Leon XIV recordó a los migrantes que “recorren el continente americano”

El papa León XIV pidió paz en Ucrania y Medio Oriente

Ignacio Torres, Gobernador de Chubut

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

RESURRECCIÓN

El Presidente confirmó que estará en el Foro de Davos el 18 de enero

Milei aprovechó la Navidad para preparar su agenda de viajes al exterior

Por Melisa Molina
Movimiento ecumenico por los derechos humanos

El mensaje navideño del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

“No normalizar la injusticia, ni callar ante la violencia”

Por Washington Uranga
Quinta presidencial de Olivos

Pone el foco en la responsabilidad penal de las Fuerzas

Casación emitió un fallo que impacta en las causas por la recientes muertes de tres soldados

Por Raúl Kollmann

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

Cuidados salud cardìaca

Se busca descubrir a tiempo la miocardiopatía hipertrófica

Un test contra infartos de origen genético

La Plata asesinato vecino

En La Plata

Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

La basura textil que llegó con Milei

De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano

Por Sol Fabi y Eva Rey

Isabelle Marciniak

Conmoción por el fallecimiento de la atleta de 18 años

Brasil llora la muerte de Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica

El noruego publicó una foto parado sobre una balanza

Haaland cumplió con el desafío de Guardiola

La Premier League rompe una de sus tradiciones más antiguas

Sin Boxing Day, sólo juegan Manchester United-Newcastle

FOTO REDES SOCIALES racing agustin almendra

Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista

Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México