PortadaRosario|12

Debe sueldos a trabajadores y no cuenta con luz y ni agua

Una estación sin servicios

Estación de servicio Maipu y 27 de febrero Rosario
Estación de servicio Maipu y 27 de febrero Rosario (Imagen Web)

Jugueteria

Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.

Ingresos bajos, regalos medidos

Los recordatorios de hoy

Elena Mijalchuk

Una pila de granos de maíz se ve en el muelle en el puerto marítimo de Izmail, región de Odesa, el 22 de julio de 2023. Rusia dijo el 21 de julio de 2023 que entendía las preocupaciones que las naciones africanas podrían tener después de que Moscú abandonara el acuerdo de granos de Ucrania, prometiendo garantizar las entregas a los países necesitados.

La principal exportación es de granos e ingresan productos industriales

Entran maquinaria y aparatos, sale maíz

Por Luciano Couso

La principal exportación es de granos y derivados, mientras ingresan productos industriales

Entran maquinaria y aparatos, sale maíz

Por Luciano Couso

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Tribunales de Talcahuano

La justicia enfrentada al gobierno

La disputa por la administración de los bienes decomisados

IA, inteligencia artificial

Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina

La Inteligencia Artificial del 2026

El líder ultra salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia

El Presidente confirmó que estará en el Foro de Davos el 18 de enero

Milei aprovechó la Navidad para preparar su agenda de viajes al exterior

Por Melisa Molina
Movimiento ecumenico por los derechos humanos

El mensaje navideño del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

“No normalizar la injusticia, ni callar ante la violencia”

Por Washington Uranga
Quinta presidencial de Olivos

Pone el foco en la responsabilidad penal de las Fuerzas

Casación emitió un fallo que impacta en las causas por la recientes muertes de tres soldados

Por Raúl Kollmann
Sesion ordinaria del Senado de la Nacion, el 2 de octubre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

La sesión en la Cámara alta comenzaría al mediodía

Llega al Senado la batalla por el Presupuesto 2026

Por Paula Marussich

Mercado de trabajo

La calidad del empleo sigue en deterioro

Pago Tarjeta de Credito

Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes

Elevada morosidad en el pago de deudas familiares

Por Mara Pedrazzoli

Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas

En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes

Por Leandro Renou

Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad

Hubo 18 heridos por pirotecnica

Cuidados salud cardìaca

Se busca descubrir a tiempo la miocardiopatía hipertrófica

Un test contra infartos de origen genético

IA, inteligencia artificial

Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina

La Inteligencia Artificial del 2026

La Plata asesinato vecino

En La Plata

Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

Isabelle Marciniak

Conmoción por el fallecimiento de la atleta de 18 años

Brasil llora la muerte de Isabelle Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica

MANCHESTER (United Kingdom), 20/12/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola greets supporters after winning the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

El noruego publicó una foto parado sobre una balanza

Haaland cumplió con el desafío de Guardiola

MANCHESTER (United Kingdom), 15/12/2025.- Bruno Fernandes of Manchester United warms up ahead of the English Premier League match between Manchester United and AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 15 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

La Premier League rompe una de sus tradiciones más antiguas

Sin Boxing Day, sólo juegan Manchester United-Newcastle

FOTO REDES SOCIALES racing agustin almendra

Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista

Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México