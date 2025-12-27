Omitir para ir al contenido principal
Cine

La gran ambición

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Cash

Suma Cero

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

El desafío del movimiento popular ante el ajuste reforzado proyectado por el Gobierno en 2026

De contramano

Por Luis Bruschtein

En el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% y venía de caer 1,6%

La inversión privada encadena datos negativos

Por Mara Pedrazzoli

El gendarme acusado de dispararle al fotógrafo

Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Una voltereta administrativa para favorecer a Latam

Cielos argentinos bien abiertos para una empresa chilena

El líder ultra salió el miércoles por primera vez del complejo policial donde está preso

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia

El País

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026

Una sanción que garantiza un profundo ajuste en educación y ciencia

Por Paula Marussich
Indice de percepción del ánimo social

Estudio de la consultora Indaga-RSO

Las deudas y el miedo a perder el empleo crecen entre los argentinos

Por Raúl Kollmann

La dirigente del PO cuestionó el proceso judicial

Rafecas envió a juicio oral a Vanina Biasi por supuestos dichos “antisemitas”

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Sociedad

Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban
Asesinato pirotecnia La Plata

Habló el hombre que mató a su vecino en Nochebuena

“Las bombas de estruendo en la puerta de mi casa me terminaron de enloquecer”

Sigue internada en La Trinidad de Ramos Mejía

Tragedia en Navidad: cómo evoluciona la salud de la niña herida por una bala perdida

Deportes

La sede Palermo del Tenis Club Argentino será el lugar elegido

La temporada de tenis internacional empieza en Argentina 

(United Kingdom), 26/12/2025.- Manuel Ugarte of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Newcastle United

El equipo de Ten Hag alcanzó el quinto puesto en la tabla

Manchester United logró la victoria en el único partido del “Boxing Day”

Es por la retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia encontró una vía para acusar a Claudio Tapia

Marino Hinestroza

El colombiano está muy cerca de incorporarse a Boca

Hinestroza y una imagen polémica: se sacó una foto con un cuchillo