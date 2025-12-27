Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Javier Rodríguez apunta a visibilizar la producción de aceitunas en la provincia

Se lanzó la Ruta del Olivo bonaerense

En Coronel Dorrego asistieron los once miembros que ofrecen experiencias gastronómicas y turísticas. El impulso a la producción en plena motosierra al crecimiento.

Andres Miquel
Por Andres Miquel
FOTO GENTILEZA la ruta del olivo
la ruta del olivo La Ruta del Olivo, una propuesta gastronómica y turística que recorre la provincia. (GENTILEZA)

Últimas Noticias

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Cash

Suma Cero

GENTILEZA karina milei

Los libertarios ganan protagonismo en PBA

La Libertad Avanza hace equilibro para sostener la relación con el PRO en la provincia

Por María Belén Robledo

Exclusivo para

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

Javier Milei

Lo calificó como “un hito”

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

Desalojo Indoamericano

Cuando Mauricio Macri gobernaba CABA

Se reabre la investigación por la represión en el Indoamericano

El País

Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia
Javier Milei

Lo calificó como “un hito”

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

Milei Trump Caputo

2025: Un león de papel en un mundo brutal

Por OPEIR (*)

Reclamó mayor asignación de recursos nacionales para infraestructura vial

Pullaro mandó a votar a favor del Presupuesto pero se muestra crítico

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

Sociedad

Cómo estará el clima para fin de año

Alerta por calor extremo en Buenos Aires: la sensación térmica rozó los 38 grados

FOTO REDES SOCIALES chaco resistencia hospital pediátrico

Quedó bajo la custodia de su abuela

Chaco: una beba un año consumió cocaína y tuvo que ser internada

asesinato de Gabriel Gonzalez

Es un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A

Pasaron a disponibilidad a un policía por el crimen en la Villa 20

Se grabó para subirlo a las redes sociales

Cañuelas: desafectan a un policía que disparó al aire durante los festejos de Navidad

Deportes

Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

FOTO GENTILEZA LA CAPITAL seleccion brasil suecias reinaldo

La historia del delantero perseguido por la dictadura y disculpado por el gobierno de Lula

Reinaldo, el goleador del puño cerrado y el Black Power

Por Gustavo Veiga
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo hector scotta

Se cumple medio siglo del récord histórico del delantero santafesino

“Y al que no le gusta Scotta...” A 50 años de aquellos 60 goles en San Lorenzo

Por Daniel Guiñazú
Alexis Cuello

El delantero de San Lorenzo despierta interés

Mercado de pases: Alexis Cuello, el más buscado