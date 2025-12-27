Omitir para ir al contenido principal
Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Cash

Suma Cero

Aeropuerto Rosario

Se inaugura hoy la nueva pista del aeropuerto de Fisherton

Volar desde Rosario al mundo

Desalojo Indoamericano

Cuando Mauricio Macri gobernaba CABA

Se reabre la investigación por la represión en el Indoamericano

Libano

Atacó posiciones de Hezbolá

Líbano: bombardeo israelí con alto el fuego

En el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% y venía de caer 1,6%

La inversión privada encadena datos negativos

Por Mara Pedrazzoli
Silvinei Vasques

Silvinei Vasques pretendía fugarse a El Salvador con una identidad falsa

Un exjefe policial de Brasil aliado de Bolsonaro fue detenido en Paraguay

El País

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 22:El presidente Javier Milei agasajará a su gabinete en la noche de este lunes con un asado en la Quinta de Olivos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.. FOTO NA:Presidencia

El desafío del movimiento popular ante el ajuste reforzado proyectado por el Gobierno en 2026

De contramano

Por Luis Bruschtein

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026

Una sanción que garantiza un profundo ajuste en educación y ciencia

Por Paula Marussich
Indice de percepción del ánimo social

Estudio de la consultora Indaga-RSO

Las deudas y el miedo a perder el empleo crecen entre los argentinos

Por Raúl Kollmann

La dirigente del PO cuestionó el proceso judicial

Rafecas envió a juicio oral a Vanina Biasi por supuestos dichos “antisemitas”

Economía

Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Sociedad

Los testimonios en la movilización pidiendo justicia por Gabriel González

“Vinieron a matarlo”

Por Euge Murillo
asesinato de Gabriel Gonzalez

Gatillo fácil en la Villa 20

La Justicia investiga el crimen de Gabriel González y la familia denuncia fusilamiento

Por Santiago Brunetto
Luna, basura espacial

Se prevén 400 misiones lunares y científicos alertan que crecerá la contaminación

La Luna podría convertirse en un cementerio de satélites y naves

Por Pablo Esteban
Asesinato pirotecnia La Plata

Habló el hombre que mató a su vecino en Nochebuena

“Las bombas de estruendo en la puerta de mi casa me terminaron de enloquecer”

Deportes

La sede Palermo del Tenis Club Argentino será el lugar elegido

La temporada de tenis internacional empieza en Argentina 

(United Kingdom), 26/12/2025.- Manuel Ugarte of Manchester United in action during the English Premier League match between Manchester United and Newcastle United

El equipo de Ten Hag alcanzó el quinto puesto en la tabla

Manchester United logró la victoria en el único partido del “Boxing Day”

Es por la retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia encontró una vía para acusar a Claudio Tapia

Marino Hinestroza

El colombiano está muy cerca de incorporarse a Boca

Hinestroza y una imagen polémica: se sacó una foto con un cuchillo