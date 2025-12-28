Omitir para ir al contenido principal
Nando Varela Pagliaro tiene nuevo disco: "Mi tormenta"

El tango y el rock en un mismo universo

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
Nando Varela Pagliaro
Nando Varela Pagliaro.

BUENOS AIRES (ARGENTINA), 06/12/2025.- Aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina realizan un vuelo este sábado, en Buenos Aires (Argentina)

Los sin patria ni bandera sueñan con invadir la Patria Grande

Por Gustavo Campana

Ocurrió en el barrio de Constitución

Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad

Si te llevo es para que me lleves, por Gonzalo Volpini

Los mejores amigos del suburbio

Por The Walking Conurban
KIEV, 27/12/2025.- Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump.El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Opinión

Ucrania: el laboratorio de las guerras del futuro

Por Daniel Kersffeld

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025.

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

Mineria Mendoza

De la lucha en las calles a los tribunales

El agua de Mendoza no se negocia

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Balance y perspectivas

Un 2026 que interpela casi únicamente a la oposición

Por Eduardo Aliverti
Fotomontaje Trump Maduro

Cede la tensión en el Caribe

¡Que la inocencia les valga!

En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista

Fuerte suba del precio de la carne vacuna

Por Mara Pedrazzoli

La desregulación golpea de lleno a la yerba mate

Pagos por debajo de los costos

Por Mara Pedrazzoli

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou

Tras dos años sin obras públicas, el pago de viejas deudas supera a la inversión real anual

El déficit no es fiscal sino de infraestructura

Por Raúl Dellatorre

Ocurrió en el barrio de Constitución

Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad

A propósito de la desfinanciación de las universidades y la ciencia

Fuga de cerebros 2

Por Flor de la V

Un comunicado de rechazo de los juristas argentinos

Más repudios al asesinato de Gabriel González

Las principales empresas del sector miran para otro lado

Uso de IA para desnudar mujeres

DUBAI (United Arab Emirates), 28/12/2025.- (L-R) Aryna Sabalenka of Belarus, her goddaugther Nicole, and Nick Kyrgios of Australia pose after the 'Battle of the Sexes' exhibition match in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025.

Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA

La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria

Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025.

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano
FOTO REDES SOCIALES italia fiorentina gino infantino

Acordó el préstamo del volante Gino Infantino

Argentinos se refuerza pensando en la Copa Libertadores

FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono